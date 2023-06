“Eindelijk gelukkig getrouwd”: ‘Big Brother’-pionier Jeroen Denaeghel (52) huwt met de moeder van z’n drie kinderen

BVJeroen Denaeghel is op 52-jarige leeftijd in het huwelijksbootje gestapt. De vaste gast bij Gert Verhulst in ‘De Tafel van Vier’ trouwde met de 12 jaar jongere Celine Van Cauwenberghe (40), met wie hij drie kinderen heeft. Hij liet online weten dat hij ‘eindelijk gelukkig getrouwd’ is. Het scheelde echter geen haar of hij had zijn eigen bruiloft gemist door een onverwachte date.

Eerste en enige huwelijk

Jeroen werd in 2000 plots bekend dankzij zijn deelname aan het eerste seizoen van ‘Big Brother’. Spillie won toen, maar voor Jeroen was dat wel de start van een rijke media-carrière, want hij kon aan de slag bij programma’s als ‘De Planckaerts’ en ‘Recht van Antwoord’.

“Ik postte op mijn Instagram dat ik ‘eindelijk gelukkig getrouwd’ ben, maar dat was een knipoog, want dit is mijn eerste huwelijk”, aldus Jeroen. “Celine en ik zijn bovendien al 14 jaar samen. Als het enkel aan mij had gelegen, waren we al veel eerder getrouwd. Ik heb haar meermaals de vraag gesteld, maar er klonk nooit een echte ‘ja’, omdat we het niet eens raakten over de concrete invulling van de huwelijksdag. Celine wilde die vooral erg intiem houden, terwijl ik het grootser zag met meer genodigden. Uiteindelijk kwamen we tot een compromis met een gezelschap van iets meer dan 30 aanwezigen.”

Onder hen ook: hun drie kinderen van 10, 8 en 6 jaar. “Door hen voelden Celine en ik ons al langer verbonden en getrouwd, maar met een ring om je vinger wordt het allemaal toch nog iets officiëler. En wat ook meegenomen is: er zijn toch een pak administratieve en juridische voordelen verbonden aan een huwelijk.”

“Bijna mijn eigen huwelijk gemist”

Jeroen wordt nog wel als praatgast in programma’s als ‘DE Tafel van Vier’ gevraagd, maar is sinds drie jaar voltijds aan de slag bij het Agentschap voor Natuur. Hij is tevens de uitgever van Fwiet, een magazine voor vogelaars. Die voorliefde voor vogels werd hem op zijn trouwdag bijna fataal. “Het scheelde geen haar of ik had mijn eigen bruiloft gemist”, blikt hij terug. “Een bevriend vogelaar belde me op de ochtend van onze trouw heel enthousiast op met de tip, dat er in de buurt een tiental vale gieren waren gesignaleerd. Voor een fervent vogelliefhebber, zoals ik, is dat een thrill en unieke buitenkans, want die beesten zijn zeer zeldzaam in ons land. Vale gieren zijn ongeveer één meter groot en met hun vleugelspanwijdte van meer dan 2,5 meter een van de grootste vogels ter wereld. Ik wilde die dan ook absoluut spotten en ben er meteen naartoe gereden. Celine reageerde wel wat ongerust: ‘Maar we trouwen over een uur’. Ik ben ondanks haar bezorgdheid toch naar de vale gieren gereden. Gelukkig, want ik zag een indrukwekkend schouwspel, dat aanvoelde als een vervroegd huwelijkscadeau van de natuur. Ik ben zo blij dat ik die vogels eindelijk van mijn lijstje heb kunnen afvinken. Ik was trouwens net op tijd terug om mijn trouwkostuum aan te trekken en naar het gemeentehuis te vertrekken.”

Romantische ziel

Jeroen is blij met zijn aangepaste burgerlijke status. “Ik ben een romantische ziel en vond dat dit echt eens moest gebeuren. Ik ben content dat we getrouwd zijn. Niet alleen omwille van het feest, maar ook omdat het me emotioneel toch meer doet dan ik op voorhand had verwacht. De ring om mijn vinger voelt misschien nog wat onwennig, maar dat ik nu ‘mijn vrouw’ kan zeggen in plaats van ‘mijn vriendin’, voelt veel rijker aan. Goed dat ze uiteindelijk dan toch ‘ja’ heeft gezegd. (lacht)”

