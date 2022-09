“Eigenlijk wilde ik gevechtspiloot worden”: VRT-weerman Bram Verbruggen combineerde middelbare school met opleiding zweefvliegen

BVEén-weerman Bram Verbruggen (35) was al in zijn middelbareschooltijd gefascineerd door fysica en aardrijkskunde, maar pas tijdens zijn opleiding zweefvliegen groeide zijn interesse in meteorologie. “Als zestienjarige in een zweefvliegtuig onder een wolk hangen, magisch!”, vertelde Bram aan Story.