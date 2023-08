Eerste ‘Love Island’-baby is geboren: Lio en Marvin zijn trotse ouders van Jack

SHOWBITS Dana Winner liet muziekprogramma’s deze zomer links liggen: “Je moet weten wanneer je tijd gekomen is”

Afgelopen zomer bracht Dana Winner haar single ‘Weer bij mij’ uit. Dat deed ze half juli, waardoor de zangeres niet in aanmerking kwam voor een nominatie bij ‘Zomerhit’ of een passage bij ‘Tien om te zien’. Of dit een bewuste keuze was en hoe ze haar zomer dan wel gevuld heeft, vertelt Dana in deze nieuwe Showbits. “Zoals het geval is bij voetballers en wielrenners: als morgen mijn tijd gekomen is, kan ik ‘hier stopt het’ zeggen. Maar ik ben dankbaar dat ik dit nog steeds kan doen.”