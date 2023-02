Eerste liefde van Iluna Planckaert valt in de smaak bij haar ouders: “Het is fijn om te zien hoe gelukkig ze is”

BV 7 jaar na dood Eddy Wally trekt dochter Marina aan de alarmbel: “Blijf van papa’s graf af”

Deze week was het exact 7 jaar geleden dat Eddy Wally overleed, maar dochter Marina (65) is hem nog lang niet vergeten. “Ik bezoek zijn Villa Wally nog elke dag. Dan roep ik ‘Paatje, ik ben er hé’”, vertelt ze in Primo. “En ik bezoek ook elke week zijn graf.” Een uitgebreid gesprek over haar beroemde vader, haar sukkelende gezondheid en haar relatie. “Mijn vriend is weduwnaar en wil begraven worden naast zijn vrouw. Ik begrijp dat.”