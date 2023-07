Eerst in de clinch met elkaar, maar nu ziet Sofie Dumont een comeback als Piet Huysentruyt ook wel zitten: “Maar ik leg de lat wel hoog”

BV Julie Van den Steen maakt (tijdelijke) comeback op MNM: “De bazen bij VTM weten hoe groot mijn liefde voor radio is”

De MNM-luisteraar krijgt op 1 september een vertrouwde stem te horen. Vier jaar na haar afscheid bij de radiozender keert Julie Van den Steen (30) tijdelijk terug naar de openbare omroep. “Ik kijk ernaar uit, want ik heb het gemist”, lacht Julie, die haar carrière startte als sidekick van Peter Van de Veire (51). In dit interview vertelt de presentatrice of de comeback een impact heeft op haar VTM-carrière. Verder blikt ze terug op de lovende reacties die ze kreeg voor haar podcast over zwangerschapsverlies en haar eigen miskraam, deze week een jaar geleden.