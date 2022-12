Een verschijning, een France Gall, maar teleurgesteld in The Starlings: Alex Callier over de nieuwe kandidaten voor ‘Eurosong’

Showbits Miguel Wiels luistert voor ons naar de inzendin­gen voor ‘Eurosong’: “Hiermee gaan we het verst geraken”

Wie de zes deelnemers zijn voor Eurosong, was al bekend. Vanmorgen loste de VRT een kort fragment van alle nummers waaruit de inzending gekozen zal worden. Twee nummers per kandidaat. Showbits overloopt met componist Miguel Wiels de songs en hij kiest meteen zijn favoriet. Daarnaast laat hij ook z’n licht schijnen over het nieuwe concept van Eurosong. Geen weken aan een stuk een liveshow, maar een dagelijks programma en een slotshow in Paleis 12 en op Eén. “Zo’n strenge jury die zegt wat de mensen thuis denken, dat ga ik missen”, vertelt hij in een nieuwe Showbits.

15 december