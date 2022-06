Een tweede kindje voor Belle Perez? “Als ik geweten had dat corona zo lang zou duren dan had ik misschien nog een coronababy gemaakt”

BV‘Hello World’, zingt Belle Perez (46) in het jaar 2000. 22 jaar later draagt ze nog steeds de titel van Vlaanderens meest gegeerde señorita . Het is Wouter van der Horst die het hart van de Limburgse zangeres met Spaanse roots te pakken krijgt. Het koppel trouwt in 2016, op 15 december van dat jaar wordt hun gezin compleet met zoontje Ellía. Of hij nog op een broertje of zusje mag rekenen? “Als ik geweten had dat corona zo lang zou duren...”

In ‘De 10 meeste gegoogelde vragen over Belle Perez’, een podcast van Qmusic, gaan DJ’s Maarten en Dorothee achter de feiten aan. Want wat zijn nu de échte antwoorden op de prangende zoektermen die mensen intikken op Google? Als Belle Perez aan tafel schuift komen vragen rond haar kinderwens al snel naar boven. “Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik ooit mama zou worden. Vanaf het moment dat ik Wout leerde kennen, had ik zoiets van: ‘Gij zijt gewoon de papa van mijn kind of kinderen’.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Belle Perez en haar man Wout. © Dieter Bacquaert

Als Belle 40 is, raakt ze in verwachting van haar eerste kindje. “Ik ben inderdaad op iets oudere leeftijd mama geworden. Maar dat was ook mijn moment. Als ik zie hoeveel quality time en hoeveel intense momenten ik met Ellía heb momenteel... Dat komt omdat ik mijn leven gewoon op rit heb. Dat kan je niet plannen en ik ben daar heel dankbaar voor. Ik had het niet anders kunnen wensen”, glundert Perez.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Belle Perez met haar zoon Ellía. © Kristof Ghyselinck

Kriebelt het dan om nog een tweede kindje op de wereld te zetten? “Nee, nu niet meer”, zegt de zangeres. “Dat was voor ons al snel duidelijk nadat Ellía werd geboren. Alhoewel, als ik geweten had dat corona zo lang zou duren dan had ik misschien nog een coronababy gemaakt.” Een zwangerschap in alle rust beleven is volgens Belle een intense en bewuste beleving. “Maar voor nu is het prima. Wij zijn gelukkig en compleet.”

Beluister de volledige podcast in de video hieronder:

