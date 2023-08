“Een toernooi afwerken met bevroren tenen, dat blijft je voor de rest van je leven bij”: deze BV’s deden aan sport op hoog niveau

BV Bruno Wyndaele, die nu radio maakt, over waarom hij niet meer op tv te zien is: “Misschien heeft het te maken met mijn afnemende ambitie”

Vijf jaar geleden presenteerde hij voor het laatst een tv-programma, maar Bruno Wyndaele (57) is terug van weggeweest. Al is het op radio en niet op het kleine scherm. De rijzige presentator weidt uit over waarom hij niet meer op tv komt, hoe hij bij Radio 1 is terechtgekomen en over hoe hij nooit is gaan zweven tijdens zijn mediacarrière. “Altijd in de schijnwerpers willen staan, dat ben ik niet.”