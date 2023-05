“Een miss die een kind wil met haar vriendin. Da’s uniek”: ex-Miss België Lenty Frans onthult kinderwens bij James Cooke

BV“Toen ik besefte dat ik mijn leven wilde delen met een vrouw, dacht ik: hoe moet dat nu? Maar we koesteren wel een kinderwens.” Met ‘This Is Me’ creëerde James Cooke, in samenwerking met ZEB, vijf bijzondere portretjes van mensen over hun coming-out en een onthulling van ex-Miss België Lenty Frans.

Het oorspronkelijke idee van een eigen kledinglijn mondde uit in wat hij het best kan. Na ‘Bedgeheimen’ op de boot van Gert Verhulst, brengt James Cooke (38) in ‘This Is Me’ vijf opmerkelijke verhalen. Bekende en onbekende Vlamingen over de dag dat ze uit de kast kwamen. “Ik werk intussen anderhalf jaar heel graag samen met ZEB. Maar die kledinglijn? Dat zag ik echt niet zitten. Dat zou echt lachwekkend zijn geweest. Ik moet mijn man zelf elke ochtend vragen wat ik moet dragen. (lacht)”

KIJK. James legt zelf uit waar z'n videoreeks over gaat

Verrast door Lenty

En dus werden het verschillende campagnes met filmpjes over diversiteit. Deze keer een reeks met drie onbekenden, maar ook met Jani Kazaltzis (44) en Lenty Frans (29). Die laatste werd Miss België in 2016 en werd in datzelfde jaar ook het mooiste meisje van Europa tijdens Miss World. “Haar verhaal heeft me echt verrast. Een miss die op haar 25ste constateert dat ze iets voelt voor vrouwen. En dan ook nog een kind wil met haar verloofde. Ik denk dat dat nooit eerder is gebeurd. Meestal eindigt een miss aan de zijde van een rijke man of een voetballer. Toen ze werd gekroond, had ze enkel vriendjes gehad. Maar plots werd ze verliefd op iemand van hetzelfde geslacht en besliste ze dat niet uit de weg te gaan, maar volgde ze haar hart.”

KIJK. Het gesprek van James en Lenty

Dat blijkt ook in het gesprek: “Ik koester zeker een kinderwens”, vertelt Lenty in ‘This Is Me’, die zich recent verloofde met haar vriendin Leonie. “Toen ik besliste mijn leven te delen met een vrouw, kwamen er wel vragen. Maar nu denk ik dat het vooral een meerwaarde kan zijn. In de wereld waarin we nu leven.”

Groot cultuurverschil

Bekendheid speelt in ‘This Is Me’ echter geen rol. “Ik wou gewoon iets moois maken”, stelt James. “Met mensen die trots zijn op wie ze zijn. En bij wie hun geaardheid geen bepalende factor is in hun identiteit.” Dat weerklinkt in vijf verhalen. Maar bij Abdellah is dat iets wranger. “Bij ons is dat geen issue meer. Zijn we er? Nee, nog niet. Maar ik denk dat we niet mogen klagen”, vervolgt James. “Wij stonden op de eerste rij wat betreft het homohuwelijk. Maar in andere culturen ligt het anders. Abdellah heeft sinds zijn coming-out geen contact meer met zijn ouders. Ze wilden nooit nog met hem spreken. Maar ik sprak wél een man die ’s ochtends in de spiegel kijkt en fier is op wie hij is. Zijn coming-out had grote gevolgen, maar was ergens ook een bevrijding voor hem.”

KIJK. James Cooke ging ook in gesprek met Abdellah. “Hij heeft sinds z'n coming-out geen contact meer met z'n ouders”

James zelf voelde als puber lang iets voor meisjes, maar merkte steeds meer dat ook jongens hem interesseerden. Met de reeks hoopt hij jongens en meisjes te motiveren om zelf de stap te zetten. Omdat het soms helemaal niet zo moeilijk is: “Ik was 14 jaar toen ik het met mijn moeder aan tafel ging zitten. Ze lachte en zei: ‘Maar jongen toch. Dat wist ik al jaren.’”

Volledig scherm This is Me, videoreeks over coming-out: James Cooke in gesprek met Lenty Frans. © RV

KIJK. James Cooke praat ook met Jani Kazaltzis: “Ik dacht echt: dit zal mijn grootste geheim ooit zijn’”

KIJK. “Ik ben altijd eerlijk geweest tegen mijn ex-vrouw": Dirk was eerder getrouwd met een vrouw

KIJK. Lien heeft het gevoel dat ze al twee levens heeft gehad: “Ik was vrij oud toen ik ontdekte dat ik ook op vrouwen viel”

