Eén jaar na ‘De Bachelorette’ is Elke Clijsters nog altijd single: “Sommige mannen hebben te hoge verwachtingen”

BVNadat de liefde tussen Elke Clijsters en Ivan in De Bachelorette vorig jaar snel bekoeld was, liep ook de relatie van ‘Bachelor’ Fabrizio Tzinaridis met de Nederlandse Madieke op een sisser af. “Voor hem was seks tijdens de opnames belangrijk, voor mij niet”, reageert Elke.

Elke Clijsters hield net als Fabrizio Tzinaridis geen levenspartner over aan het datingavontuur De Bachelor(ette). Meer nog: één jaar later is ze nog steeds single. ‘Ik ging lang niet op date omdat ik te veel druk voelde. Sinds februari ben ik weer aan het daten, maar voorlopig leerde ik niemand kennen met wie ik verder wil’, aldus Elke. ‘Ik krijg soms de vraag waarom ik geen vriend heb, maar daar is niets mis mee. Ik ben voor mijn kinderen een mooi voorbeeld van gelukkig zijn zonder relatie. Ik wil de liefde niet forceren. Met Ivan wist ik vooraf dat het op lange termijn moeilijk zou worden. We horen elkaar alleen nog sporadisch als vrienden.’

Ben je te kieskeurig wat ­mannen betreft?

Nee, ik ben gewoon voorzichtig. Als bekend gezicht is het soms niet makkelijk om te weten wat de intenties van de ander zijn. Het voordeel is dat ze weten wie ik ben en mij dan via sociale media contacteren, maar sommigen hebben te hoge verwachtingen, terwijl ik ook maar een gewoon persoon en een mama ben.

Voor Fabrizio liep De Bachelor ook niet af zoals hij gehoopt had. Heeft hij het verkeerd aangepakt?

Ik volgde zijn avontuur niet op de voet, maar op sociale media zag ik filmpjes passeren, onder meer over de seks met alle drie de vrouwen. De kritiek was hard, terwijl niemand het recht heeft om te oordelen. Zelf had ik gekozen voor geen seks tijdens de opnames, maar Fabrizio vond dat misschien belangrijk om zijn keuze te kunnen maken, dat is ook oké. Ik heb hem een paar keer gehoord, hij had het niet makkelijk. Ik heb het gevoel dat hij het hart op de juiste plaats heeft.

Op professioneel vlak heb jij wél je draai gevonden.

Ik focus me nu vooral op padeltoernooien in binnen- en buitenland. Ik speelde de kwartfinale op het WK in Las Vegas bij de 35-plussers. En wat weinigen weten: ik ben ook actief in de immosector. Samen met wat tv-werk en de opvoeding van mijn kinderen heb ik meer dan mijn handen vol.

De comeback van je zus Kim is al voorbij. Begrijp je haar beslissing?

Absoluut. Ze heeft het zo druk met haar drie kinderen en hun hobby’s. Dan is tijd maken voor een goeie comeback moeilijk.

