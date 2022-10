Een ‘goeie oude’ tochthond, lampen losdraaien en twee emmers in de douche: BV’s delen hun tips om te besparen

Dennis is IT-manager, maar maakt ook pornografi­sche video’s: “Met dit werk verdien ik zo'n twee 'normale' maandlonen extra”

In de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ trekt OnlyFans-ster Nanoe Vaesen naar erotisch videograaf Dennis Claes. In het ‘normale’ leven is Dennis IT-manager, maar na zijn uren maakt hij voornamelijk pornografische muziekvideo’s. Hij noemt het een passie, maar tegelijk brengt het ook extra euro’s in het laatje. Prijzen voor een pornoshoot starten vanaf 2500 euro. Bekijk de volledige aflevering hierboven.

