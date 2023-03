Een burgerlijk leven is niet voor Tine Embrechts weggelegd: “Kiezen voor stabiliteit is niet aan mij besteed”

BV "Ik was vóór onze eerste date al verliefd op hem": Lize Feryn is vijf jaar samen met Aster Nzeyimana

Een mooi huis, een goed lief en een gloednieuwe theatervoorstelling. “Mijn leven klopt als een bus”, klinkt het bij Lize Feryn, nu te zien in ‘Dansaertvlamingen' op Streamz. En toch keek ze er tegenop om dertig te worden, vertelt ze in ‘Story’. Gelukkig kan ze altijd rekenen op haar vriend Aster Nzeyimana (29), met wie ze nu vijf jaar samen is. Een gesprek over hun eerste kus, Asters modegevoel en de biologische klok. “Aster heeft me echt moeten leren om met al die meningen om te gaan.”