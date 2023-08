Eddy Planckaert verschijnt plots op Tinder, maar weet zelf van niets

Eddy Planckaert lanceerde in samenwerking met MyBike.be een eigen e-bike, en daarvoor wordt ook reclame gemaakt op Tinder. Tussen alle mogelijke dates komt daardoor opeens Eddy Planckaert tevoorschijn, met e-bike in de hand. “Fiets naar je date in stijl”, staat erbij geschreven.

Voor Eddy is de advertentie een even grote verrassing als voor onze redactie. Toen we hem opbelden over de opvallende campagne, komt hij uit de lucht gevallen: “Ik weet van niks.” Hij had graag een seintje gekregen voordat de advertentie verscheen, maar lijkt het ook wel grappig te vinden. En de slogan? Die kan Eddy alleen maar beamen. “Als je met een Planckaert E-bike aankomt op je date, dan is het in kannen en kruiken”, lacht hij.