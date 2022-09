Eddy Planckaert verliest achttien kilo dankzij Spartaans dieet: “Ik eet enkel nog groenten, zelfs als ontbijt”

BV Ann Van den Broeck geeft update over kankerdia­gno­se: “De tumor is al fel verkleind”

Ann Van den Broeck (45) heeft op Instagram een update gegeven over haar gevecht tegen borstkanker. De musicalactrice maakte op sociale media bekend dat de eerste fase in haar strijd tegen deze vreselijke ziekte afgerond is. Daarnaast had Ann ook nog goed nieuws voor haar volgers.

18 september