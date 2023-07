Eddy Planckaert over z'n theaterdebuut en z’n Spartaans dieet: “We schuwen de moeilijke momenten niet”

BV Hoe gaat het nog met chef-kok Sofie Dumont? “Piet Huysen­truyt heeft me toen te kijk gezet”

Op nieuw tv-werk is het vooralsnog wachten, maar chef-kok Sofie Dumont (49) blijft ons via haar eigen kanalen culinair inspireren. Daarnaast geniet ze vooral van haar tijd met echtgenoot Wim (50) en tienerdochter Grace. In ‘Primo’ vertelt ze over haar plannen in het buitenland en over een mogelijke comeback door de grote poort, net als haar eeuwige ‘concurrent’ Piet Huysentruyt. “Mijn man en ik hebben een stuk grond gekocht in Costa Rica.”