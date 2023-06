Dziubi uit ‘Blind getrouwd’ viert dertigste verjaardag op Ibiza: “Dankbaar voor deze vakantie”

De relaxerende vakantie was wellicht welkom na de afgelopen hobbelige maanden. In april raakte bekend Dziubi en Brecht een punt hadden gezet achter hun relatie. De twee leerden elkaar kennen tijdens hun ‘Blind Getrouwd’-avontuur en waren meteen één van de favoriete koppels van tv-kijkend Vlaanderen. “We kenden een geweldig mooie start, waarbij we direct een supertoffe klik hadden en oprecht konden communiceren met elkaar. Dit zorgde voor een prachtig en geslaagd ‘Blind getrouwd’-parcours. We wilden heel graag onze vliegende start doortrekken naar het dagelijkse leven, maar doorheen de maanden merkten we dat behalve de afstand, ook de diepere gevoelens uitbleven en onze relatie niet verder evolueerde”, klonk het over de moeilijke beslissing op Instagram.