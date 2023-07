Dylan, de zoon van Wendy Van Wanten, vindt na opmerkelijke transformatie opnieuw de liefde: “Wij passen bij elkaar zoals Ross en Rachel”

Muziek 25 JAAR K3. “Karen had fluo-haar, Kristel kwam recht van de bank. En toch klikte het”: de knotsgekke beginjaren van K3

“Een meidengroep met toffe grietjes, mét persoonlijkheid en talent.” Ziedaar het eenvoudige plan van William Vaesen (48). Hij is op zoek naar een vrouwelijke tegenhanger van ‘Boysband’, en vindt z'n gedroomde trio in Karen Damen (48), Kristel Verbeke (47) en Kathleen Aerts (45). K3 is geboren. Al blijkt hun lancering allesbehalve over rozen te gaan. Van het eerste concert zonder publiek, tot de afgang bij Eurosong. “Wie denkt dat K3 een weldoordacht concept was, moet onze eerste videoclip nog maar eens bekijken.”