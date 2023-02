Dorianne Aussems was de afgelopen twee weken niet te horen op MNM: “Er kwam een golf van verdriet naar boven”

BVDorianne Aussems (30) was de voorbije twee weken niet te horen tijdens haar vaste programma ‘Generation M' op MNM. In een interview met regisseur Charlie DeWulf leg ze uit wat precies de reden was van haar afwezigheid. “Ik heb de afgelopen twee weken het belang van familie en vrienden nog eens gezien.”

“Ik ben een maand geleden mijn oma verloren en dat heeft heel veel verdriet naar boven gebracht", vertelt een emotionele Dorianne. De MNM-dj krijgt tranen in haar ogen.“Het deed me denken aan toen ik mijn mama verloor. En daardoor kwam er een golf van verdriet naar boven. Het is door mensen zoals Charlie dat ik besefte: er is een andere manier om hiermee om te gaan.” Ze gaat verder: “In plaats van het verdriet telkens weg te duwen en te blijven doorgaan, kan ik er ook over praten en erbij stilstaan. Ik vond dat onwaarschijnlijk moeilijk. Erover praten is niet simpel. Het was echt een zoektocht voor mij.”

Dorianne vond het extra lastig omdat het normale leven doorging. “Ik had het zeer moeilijk met het gevoel van zwak te zijn. Ik dacht echt: “Ik moet bij die luisteraars zijn. ‘Generation’ M loopt verder. Dat is mijn leven, mijn kracht en energie.” Maar je zou ervan versteld staan wat er allemaal naar boven komt als je jouw gevoelens de tijd en ruimte geeft. Dat is echt onwaarschijnlijk.” De familie en vrienden van de MNM-dj hebben haar dan ook gesteund tijdens de afwezigheid. “Ik heb de afgelopen twee weken het belang van vrienden en familie nog eens gezien. Dat betekent de wereld. En op tijd stilstaan bij je gevoelens betekent ook de wereld”, aldus Dorianne.

Lees meer onder de Instagrampost.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tijdens de aflevering van ‘Generation M’ deelde ‘Liefdestips aan mezelf’-regisseur Charlie DeWulf ook hun ervaringen met zulke hartverscheurende momenten. “Tijdens het maken van de reeks zijn mijn beide ouders uit het leven gestapt.” De regisseur beaamt dat het zeer belangrijk is om te praten over de pijn die je ervaart. “Het is zo belangrijk om erover te praten of om even een pauze te nemen. En als je nog niet klaar bent om te praten, blijf dan alsjeblieft niet doorgaan met je leven. Blijf niet doen alsof er niets aan de hand is. Sta gewoon even stil bij jezelf.”

KIJK. Dorianne Aussems en Lotte Vanwezemael praten open over seks op MNM

LEES OOK: