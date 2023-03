DOOR DE JAREN HEEN. Van warme radiostem tot cool tv-gezicht: de mijlpalen van Otto-Jan Ham

Showbits Wat als we topverdach­te Danira Boukhriss Terkessi­dis confronte­ren met de vraag: “Ben jij Foxy Lady in ‘The Masked Singer’?”

In de ‘Guessing Game’ op vtm.be staat Danira Boukhriss Terkessidis met stip op 1 als verdachte voor Foxy Lady in ‘The Masked Singer’. Dat ze best aardig kon zingen, bewees ze in het verleden al vaker. En Foxy Lady is ook een echt showbeest. Logisch dus dat ze voor sommige speurders en een groot deel van het publiek topverdachte is. Maar wat als Jarne haar kan confronteren met de vraag: “Ben jij Foxy Lady?”. Hoe redt Danira zich uit die netelige situatie. Bekijk het in een nieuwe Showbits.