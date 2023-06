Dominique Monami, ’s lands eerste top 10- tennisster, wordt 50: “Ik ben in evenwicht, de rimpels neem ik er voor lief bij”

Stiekeme vakantie met realitycol­le­ga: is ‘Temptation Is­land’-vedette Megan opnieuw verliefd?

Ze is een van de smaakmakers in het nieuwe seizoen van ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, en het lijkt erop dat Megan Desaever aan haar deelname ook een lief heeft overgehouden. Zo is ze namelijk op vakantie met Joey Ceti, die ook in het programma te zien is.