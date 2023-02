Dominique Deruddere keert na vijf jaar terug als regisseur: “Ooit opende mijn naam deuren, nu niet meer. Dat steekt, ja”

BV "Ik leef van de alimenta­tie die Jacques me maande­lijks schenkt": zo gaat het nog met Eva Pauwels (46)

Ze komt even binnenwaaien bij ‘De Vermeires’. Maar wel als herboren. Vergeet de verhalen over Eva Pauwels (46). De mama van Julie en Maxime is niet trots op de misstappen uit haar verleden, maar wél op haar kroost: “Bij de psycholoog zei Julie me ooit: ‘Mama, dit is je laatste kans!’. Het haar op mijn armen stond recht. Maar ik heb ze gegrepen.”