Dochter van Dana Winner zegt ‘ja’: Chinouk Van Baelen is verloofd met vriend Younes

BV Willy Sommers wilde eigenlijk geen kinderen: “Cindy was buiten mijn weten om gestopt met de pil te nemen”

In ‘De Wonderjaren’ duikt Siska Schoeters in de wondere wereld van het opvoeden. Samen met bekende Vlamingen en experts zoekt ze antwoorden op de vele vragen die bij ouders leven. Ook Willy Sommers (70) kwam al aan bod. Als papa van drie kinderen - Annemie (41), Luna (20) en Luka (16) – heeft hij tonnen ervaring. Of niet? Want is de zanger, door zijn drukke agenda, wel een voldoende aanwezige papa? Hij vertelt openhartig over het vaderschap aan ‘Primo’. “Ik heb spijt dat ik er niet altijd ben geweest voor de kinderen.”