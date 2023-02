DJ Wout, die single met Miss België maakte, belandt ook in het ziekenhuis: “Mijn vriendin vond me in een stevig plasje bloed”

BVHij zou normaal dit weekend het hele land doorkruisen om zijn nieuwe single ‘Take My Love’ met Miss België Chayenne Van Aarle (24) te promoten. Maar DJ Wout(48), onder meer bekend van danceband Sylver, moest noodgedwongen zijn optredens voor komend weekend annuleren. En niet alleen door het zware verkeersongeval van Miss België. Dinsdagavond belandde de DJ zelf - op dezelfde dag als Chayenne - in het ziekenhuis na een stevige val.

Het ongeval van Wout gebeurde dinsdagavond bij hem thuis, in zijn keuken. “Ik ben domweg gevallen en smakte met mijn gezicht tegen een marmeren keukenblad”, vertelt hij aan ‘Gazet van Antwerpen’. “Mijn vriendin lag al in bed. Ze werd wakker van de bonk die ze hoorde en vond me terug in een stevig plasje bloed. Op spoed werd me verteld dat de zwaarste letsels vaak uit de domste valpartijen voortkomen.”

De DJ ligt momenteel in het Lierse Heilig-Hartziekenhuis met twee gebroken oogkassen, een gebroken linkerkaak en een gebroken vinger. Hij is in goede handen, maar zijn herstel zal de nodige tijd vragen. Al gaat het wel al de goede richting uit: hij mocht verhuizen van intensieve zorgen naar een gewone kamer. “Over mijn ontslag uit het ziekenhuis heb ik voorlopig nog geen duidelijkheid. Ik zal hier nog wel enkele dagen zijn”, verklaart hij. Dat brengt ook de geplande concerten van volgende week in het gedrang.

Wout & Chayenne, nieuwe single

Nieuwe single met Miss België

Chayenne Van Aarle geraakte op diezelfde dag ernstig gewond bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Kruibeke. Ze reed achteraan in op een vrachtwagen die stond aan te schuiven in de file richting Antwerpen. Het verdict: zware verwondingen in het aangezicht en over de rest van haar lichaam. Daarnaast heeft ze gekneusde longen en kampt Miss België met een flinke hersenschudding. Ze werd inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en revalideert vanaf haar vertrouwde thuis.

Chayenne in het ziekenhuis.

Haar single met DJ Wout, ‘Take My Love’, is vanaf vandaag te beluisteren. Het is een herwerking van de classic van Good Shape. Al zullen ze beiden de release van hun nummer vanuit bed beleven. “Het is te toevallig om toevallig te zijn,” vertelde de Miss daarover aan ons. De plannen om ‘Take My Love’ te promoten, worden dan ook met minstens een maand verschoven.

