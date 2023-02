Dit is Wiebeke De Wachter, de nieuwe vriendin van Tom Boonen: "Samen met Lore zijn wij nog steeds één hechte familie”

BV Tatyana Beloy staat stevig in haar schoenen, zowel privé als professio­neel: “Niet iedereen moet mij leuk of mooi vinden”

Sinds ze bijna drie jaar geleden mama werd van Wolfgang zette Tatyana Beloy (37) haar televisiecarrière op een lager pitje. Maar nu haar zoontje naar school gaat, is er tijd voor meer werk. En dus duikt ze op in ‘Big Brother’ en ‘Play Café’ op Play4. In Story vertelt Tatyana over haar terugkeer naar tv, die keer dat ze zich per ongeluk voor een volle regiekamer omkleedde en haar nieuw samengesteld gezin. “Toen mijn man vier maanden naar IJsland moest, stond ik er alleen voor. Heel intens.”