Dit is Jens Fissers, het nieuwe lief van Jani Kazaltzis: “Ze zijn voor elkaar gemaakt”

Showbits Een dag exclusief achter de schermen met Laura Tesoro als stemactri­ce

In februari komt de nieuwe animatiefilm ‘Mummies’ in de zalen. Zangeres Laura Tesoro neemt de hoofdrol voor haar rekening. Zij spreekt en zingt de Vlaamse versie van de film in. Maar hoe pakt ze zo’n opname aan? Desna mag exclusief een dagje mee volgen in de opnamestudio. Bekijk het in deze nieuwe Showbits.

24 december