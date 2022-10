"Dit is héél slecht voor je tanden": expert neemt dieethypes van bekend Vlaanderen onder de loep

BV Sven Ornelis openhartig over gezondheid: “Ik voelde al langer dat ik iets aan mijn gewicht moest doen”

Sven Ornelis deelde via zijn website ‘Would Be Chef’ een openhartige getuigenis over zijn gezondheid. Donderdag voelde Sven zich plots duizelig, zo schrijft hij in zijn blog. “Ik had geen vermoeden wat de oorzaak was van die rare appelflauwte, maar ik heb voor de veiligheid toch maar even mijn bloeddruk gemeten”, legt hij uit. “En de uitslag daarvan was niet zo fraai. Ik had gewoon 185 op 122. Veel te hoog.”

1 oktober