Dina Tersago zat tijdens ‘Boer Zkt Vrouw’ soms met de handen in het haar: “Ik dacht dat ik alles al gezien had, maar nee hoor...”

BV Camille zingt enthousi­ast mee in ‘People Help the People’ maar vergist zich van tekst

Verschillende artiesten slaan de handen in elkaar om de Syrische en Turkse slachtoffers van de aardbeving die op 6 februari een enorme ravage aanrichtte, te steunen. Samen nemen ze ‘People help the people’ van Birdy op. Het laatste stukje van het refrein neemt Camille Dhont (21) voor haar rekening. Maar als ze een voorproefje wil geven, vergist ze zich van tekst, zoals je kan zien in bovenstaande video. “I’d be cold as a stone and rich as the fool. That turned, all those good hearts away", zal de zangeres bezingen. “Ik ben heel blij dat ik dat mag zingen”, aldus de zangeres.