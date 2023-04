Dina Tersago verlegt haar grenzen in ‘Ze zeggen dat’: “M’n kinderen weten dat ik van een zot avontuur hou”

BV ‘Grove’ comedians reageren op incident Theo Maassen: “De zaal is hier ook in fout”

“Ik doe mijn show niet voor een driejarige.” Afgelopen vrijdag zorgde cabaretier Theo Maassen voor een spraakmakend moment in de Arenberg. De Nederlander weigerde om op te treden met een peuter in de zaal, waarop de moeder - mét kind - uiteindelijk de voorstelling verliet. Een terechte vraag, of een brug te ver? Comedians Vincent Voeten en Gunter Lamoot brengen in hun shows ook humor die de grenzen van het fatsoen aftast. Zij hebben dan ook een uitgesproken mening over de hele situatie. “Je optreden aanpassen voor zo’n jong kind is een beetje zoals naar een seksshow kijken, waarbij de hoofdrolspelers hun kleren aanhouden.”