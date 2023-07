Deze BV’s denken nog lang niet aan stoppen: “Ik krijg zo’n 1.480 euro pensioen. Zonder bijklussen wordt het moeilijk”

BV “Voor de operatie moesten ze mijn ribben breken”: progeria-pa­tiënt Michiel kreeg nieuwe hartklep

Volgens prognoses zou hij amper twaalf worden, maar onlangs vierde progeria-patiënt Michiel Vandeweert z’n 25ste verjaardag. En de jongeman uit Diepenbeek, die te zien was in ‘Camping Karen & James’ voelt zich fitter dan ooit. Met dank ook aan de openhartoperatie die hij onlangs onderging, vertelt hij in Primo. “Het was niet zo eenvoudig om voor mij een passende - kleine - hartklep te vinden.”