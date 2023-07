Deze BV’s denken nog lang niet aan stoppen: “Ik krijg 1.480 euro pensioen. Zonder bijklussen wordt het moeilijk”

BV “Toen ik poseerde in badpak, reageerde iemand dat ik meer moest sporten”: Julie Vermeire pleit voor meer body positivity

De zomer is in het land, en dus lees je overal tips voor het ideale strandlichaam. Een weinig realistisch lichaamsbeeld, beseffen ook steeds meer vrouwelijke BV’s. Zo postte Julie Vermeire (25) een opvallende video waarin ze haar complexen bloot geeft. “Online zie ik nog te veel perfecte lichamen, dat maakt me onzeker”, klinkt het in ‘Dag Allemaal’. “Ik wou deze video maken omdat ik hier ook mee struggle.”