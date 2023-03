‘Dertigers’-actrice Sofie Joan Wouters bevallen van eerste dochtertje: "Zelfs als 37-jarige voel ik mijn biologische klok niet tikken”

BV Flo Windey werd ongewenst aangeraakt op de bus: “Ik wou boos worden, maar ik stapte weg”

‘Studio Brussel’-stem Flo Windey (27) was woensdagavond te gast in ‘De tafel van vier’. Daar vertelde ze openhartig over hoe zij te maken kreeg met ongewenst gedrag. “Ik zat afgelopen zomer op een bus en er was een man die mij ongepast aanraakte en die in zijn broek zat. Ik dacht toen dat ik keiboos zou worden en hem zou zeggen waar het op staat. Maar ik kon niks doen behalve wegstappen.”