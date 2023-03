‘Dertigers’-actrice Carmen Rafaelle Lauwers opent eigen keramiekatelier in Antwerpen

BV Liefde niet langer onder de radar: Ward Kerremans en Danira stralen op de rode loper

De liefde is groot tussen VRT-uithangbord Danira Boukhriss Terkessidis (32) en ‘Billie vs Benjamin’-acteur Ward Kerremans (35), zo lieten ze samen blijken op de première van de nieuwe Netflixfilm ‘Noise’. Het was al even bekend dat de twee een koppel vormen, maar voor het eerst laten ze dat ook publiekelijk blijken. Wie is Ward precies, waarom passen hij en Danira zo goed bij elkaar en hoe ziet Danira haar rol als (plus)mama? “Een kind nemen is beslissen je hart buiten je lichaam te dragen.”