‘Dertigers’-acteur Malik Mohammed groeide op in de straten van Nairobi: “Ik heb hier alles opnieuw moeten leren”

BV ‘Dertigers’-actrice Carmen Rafaelle Lauwers opent eigen keramieka­te­lier in Antwerpen

Carmen Rafaelle Lauwers, bekend als Caroline uit de vorige lichting ‘Dertigers', heeft haar eigen keramiekatelier geopend in Antwerpen. Caraf is voor haar een echt passieproject, waar ze zich volledig op gaat storten. Al wil ze haar passie voor acteren nog niet volledig loslaten. “Ik las eens dat keramiek draaien het nieuwe yoga of pilates is, daar kan ik me helemaal in vinden”, vertelt ze aan ‘Gazet van Antwerpen’.