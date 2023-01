Dennis Black Magic verkoopt zijn iconische bril uit 1999

BV Penthouse Pieter Aspe in hartje Brugge is verkocht: “Alles hier herinnert me aan Pitou... ik kan dat niet meer aan”

“Ik kijk uit naar m’n nieuwe start in de Kempen”, zegt Tamara Hanegraaf (56), de weduwe van Pieter Aspe, aan ‘Dag Allemaal’. Nee, zonder Pitou is ze niet langer gelukkig in Brugge. Dus heeft ze hun mooie penthouse verkocht en verkast ze eind maart naar haar geboortedorp Mol.

4 januari