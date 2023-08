Dennis Black Magic en verloofde Helena bedenken erotisch bordspel Pornopoli: “‘Bevredig jezelf terwijl andere spelers toekijken’ is een doe-vraag”

BV KIJK. Anne en Willy verrassen jarige Aaron Blommaert bij ‘Tien om te zien’: “Is dat een lama?”

Aaron Blommaert viert vandaag zijn 21ste verjaardag én dat kunnen zijn ‘Tien om te zien’-medepresentatoren Anne de Baetzelier en Willy Sommers niet onopgemerkt laten passeren. Zij zetten hem maar al te graag in de bloemetjes, want wat is een verjaardag nu zonder een kroon, lekkere taart én... Een lama? Of een alpaca? “How zeker, moet ik dat opendoen?”