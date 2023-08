Deborah Ostrega staat nu in het onderwijs: “Leerlingen vragen of ik niet genoeg verdiende als zangeres. Ik ben geen Natalia”

Deborah Ostrega heeft een hele mediacarrière achter de rug: ze begon ooit in 1995 als Miss België-kandidate, later presenteerde verschillende programma’s zoals ‘De Mediamadammen’ (naast Phaedra Hoste en Tanja Dexters) en eind jaren ‘90 maakte ze ook furore als de leadzangeres van Lords of Acid, de danceformatie met sensueel kantje van Maurice Engelen.

Maar Ostrega heeft dus haar carrière een volledig nieuwe wending gegeven: nu staat ze voor de klas als lerares. Dat doet ze in het bijzonder onderwijs, in het Sint-Jozefinstituut in Borgerhout. Het was de VDAB die haar, na tal van andere uitgeprobeerde jobs, de raad gaf om werk in het onderwijs te overwegen. Zo vertelt ze in ‘Humo’: De voorbije jaren heb ik een hele resem interimjobs gedaan, van telefoniste in een callcenter tot tandartsassistente. Daar raakte ik telkens snel op uitgekeken. Op den duur werd ik op het matje geroepen bij de VDAB: ‘Jij kunt het goed uitleggen, waarom ga je niet voor de klas staan?’”