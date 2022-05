De wonderjaren van Metejoor (31) en zijn zus Lisa (29): “Mijn ouders hebben mij nooit horen zingen als kind”

Een tafereel van goed dertig jaar geleden. Ergens in Vlaanderen speelt MT Head ten dans, een groep uit de Kempen. De zangeres is er maar net op tijd geraakt. Na haar werk als opvoedster in een instelling voor mensen met een beperking is ze snel naar huis gereden om haar pasgeboren zoontje op te pikken en vervolgens is ze naar het optreden gestoven. In de korte pauze tussen twee live-sets geeft ze borstvoeding in de backstage. De bassist, tevens vader van het jongetje, kijkt vertederd toe. ‘Met de paplepel’, denkt hij.