‘De vier seizoenen van Caroline Pauwels’: een intiem portret van oud-VUB-rector vanavond op Canvas

Evy Gruyaert heeft Autisme Spectrum Stoornis: "Dankzij mijn zoontje ontdekt”

‘Start to Feel Great’. Zo heet het nieuwe boek van presentatrice en Start to Run-coach Evy Gruyaert. Daarvoor putte ze uit haar eigen ervaringen. Bij Showbits praat ze openhartig over de angstaanvallen waar ze in drukke tijden mee af te rekenen krijgt. Heel heftige aanvallen soms. “Soms voelt dat echt als een tsunami die mij overspoelt en meesleurt”, vertelt ze aan Jarne. Tip en tricks om die aanvallen over controle te krijgen, heeft ze nu gebundeld in haar nieuwe boek. Evy vertelt ook over hoe ze ontdekte dat ze lijdt aan Autisme Spectrum Stoornis. “Eigenlijk door mijn zoontje”, bekent ze. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

21 september