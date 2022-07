De vakantiejob van ‘Thuis’-actrice Ann Pira: “Mijn baas werd even later ook mijn lief”

BVStudenten spijzen in de zomermaanden graag hun financiën met een vakantiejob, en dat was bij onze BV’s vroeger niet anders. In deze nieuwe reeks vertellen ze over die eerste werkervaring uit het verleden. Vandaag: Ann Pira (56) - Nancy in ‘Thuis’ -, die ooit in een bloemenwinkel werkte. “Het was van moeten, anders kwam ik niet rond”, vertelt ze in Story. Ze kwam er bekende acteurs tegen en vond er zelfs (even) de liefde. Al verdween die nooit helemaal uit haar leven, en wel om een opvallende reden.