De triomftocht van Viktor Verhulst en Kobe Ilsen als dj-duo: “Onze vrouwen staan in het publiek te applaudisseren voor ons”

BV Actrice Katrien De Ruysccher al meer dan een jaar nuchter: “Ik zag alcohol als een beloning”

De Vlaamse actrice Katrien De Ruysscher (45) maakt vanaf maandag haar comeback als Judith in ‘Thuis’ en zal vanaf zondag ook te zien zijn in het tweede seizoen van ‘De Twaalf’. In een interview met ‘Gazet van Antwerpen’ praat ze openlijk over haar rol in deze veelbesproken serie én het feit dat ze al meer dan een jaar nuchter is.