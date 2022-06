De tien geboden van Metejoor: “Ik was een getalenteerd voetballer, maar om prof te worden, zat het in mijn kopke niet goed”

BVMetejoor (31) - echte naam Joris van Rossem - scoort dezer dagen een grote hit met ‘Kijk ons nou’, zijn duet met de Nederlandse zanger Snelle, terwijl zijn vorige single ‘Dit is wat mijn mama zei’ ook nog altijd in bovenste regionen van de hitparades staat. Het gaat hard voor de Kempenaar die drie MIA’s in de wacht sleepte. Zéér hard. Zijn agenda is goedgevuld en hij is deze zomer op heel wat festivals te zien. En dat terwijl hij vorig jaar nog twijfelde of hij wel de juiste beslissing had genomen om uit het onderwijs te stappen en voluit voor zijn zangcarrière te gaan…