De Romeo’s krijgen vrouwelijke tegenhanger ‘DJulias’: “Zingen doen we niet, we willen dat het publiek blijft staan”

“Het wordt uitgesproken als ‘The Julias’ en wordt geschreven als DJulias”, opende Annelies het gesprek. De enthousiaste vriendin van Chris Van Tongelen vertelde ons hoe ze met haar groepje is gestart. “Het was samen met een vriendin, op een avond tijdens de Coronaperiode. Ik wilde iets nieuws doen en dacht: waarom niet iets als dj? We hebben een gezamenlijke vriend die dj is en die wou ons gerust de kneepjes van het vak leren. En zo zijn DJulias er gekomen”.

(Lees verder onder de foto van Chris met zijn vriendin Annelies op Tomorrowland)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Chris Van Tongelen (@chrisvantongelen) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Onderscheiding

“Het is al jaren zo dat wanneer er een feestje is, ik de eerste ben om wat muziek op te leggen. Ik ben al heel lang bezig met muziek. Chris zei ook altijd: ‘DJulias, moest je daar iets mee kunnen doen, ik heb die domeinnamen op het internet gereserveerd.’” Maar in tegenstelling tot haar partner, zullen Annelies en haar mede-dj Els niet zelf de microfoon in handen nemen. “We zouden graag hebben dat het publiek blijft staan. En we hebben allebei geen zangstem. Wat ik wel jammer vind natuurlijk, daar kan je niets aan doen. Maar nee, we gaan de mensen dat niet aandoen.” (lacht)

Op de vraag wat DJulias onderscheidt van andere groepjes, antwoordde Annelies: “In de eerste plaats omdat we twee vrouwen zijn natuurlijk. Dat vind je niet veel, een dj-duo dat vrouwelijk is. En ten tweede dat wij ambiance-muziek draaien. Je hebt wel veel vrouwelijke dj’s, maar zij draaien vooral Techno en House. Van jaren ‘70 tot ook hedendaagse muziek: wij willen dat de mensen zich een uur kunnen amuseren door te dansen en mee te zingen. We draaien muziek die iederéén kent.”

Samenwerking met de Romeo’s

Toen we haar vroegen wat Chris vond van hun project, gaf ze aan dat hij heel enthousiast is: “Chris vindt het de max! Hij staat er voor de volle honderd procent achter. Hij is ook al een paar keer komen kijken, zoals vorige week vrijdag nog. Hij vindt het super en zegt ook dat we dat goed doen. Dus daar krijg ik heel veel steun van.”

Of er een samenwerking komt met de Romeo’s, daar blijft Annelies nog zeer vaag over. “Wie weet? Zeg nooit nooit. Wat niet is kan nog komen, he. Het is wel zo dat wanneer Chris zelf niet moet optreden en ‘Viva de Romeo’s’ in onze set zit, hij even komt meedoen.”

(Lees verder onder de Instagram post)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door DJulias (@dj_ulias) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelf muziek maken, dat gaan DJulias niet meteen doen. “We zitten wel met iets in ons hoofd. Maar dat is nog niets concreet. We hebben misschien wel wat ideetjes om een remix uit te brengen. Maar voorlopig blijft het bij plaatjes draaien.” Het duo heeft voorlopig ook een rustige periode voor de boeg op vlak van boekingen. Maar ze hopen op nog enkele last minute verzoekjes.

LEES OOK: