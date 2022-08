“De problemen van Laura Tesoro waren een wake-upcall”: Aaron Blommaert gaat druk najaar tegemoet

BV Neppac­counts van BV’s duiken massaal op: “Het is dweilen met de kraan open”

Een Bekende Vlaming die in je inbox verschijnt? Het zal je waarschijnlijk niet snel overkomen. Behalve door een berichtje van een nepaccount misschien, want die duiken massaal op. Hanne Troonbeeckx (43) en Marc Van Ranst (57) krijgen dagelijks te maken met profielen die zich voordoen als hen. “Het is dweilen met de kraan open, want Instagram schorst niet meteen alle accounts die ik rapporteer.”

12 augustus