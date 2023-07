De Planckaerts verkopen hun vierkantshoeve dan toch niet, nadat overnemer afhaakt

Showbits Ini Massez: “Ik was zó blij met die dramati­sche rol in ‘Rough Diamonds’”

Ini Massez is een van Vlaanderens meestgevraagde actrices. Met hoofdrollen in o.a. ‘Knokke Off’, ‘Zie Mij Graag’ en ‘Rough Diamonds’, is ze niet weg te slaan van de Vlaamse televisie. Toch vindt ze het belangrijk om niet te veel als zichzelf in beeld te komen. Tegen Showbits-reporter Senne vertelt ze hoe dat komt.