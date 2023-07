De Planckaerts komen met theatertournee: Eddy en Christa zorgen voor de verhalen, Francesco voor de muziek

BVEddy, Christa en Francesco Planckaert ruilen de château even in voor de buhne. In ‘Dag Allemaal’ kondigt Franscesco (41) een Planckaerts-theatertournee aan, met anekdotes, wielerverhalen én muzikale intermezzo’s. “Toen ik m’n ouders samen op het podium zag, met het publiek dat aan hun lippen hing, vóelde ik dat er iets moois aan het gebeuren was.”

“Het idee voor een theatertournee is ontstaan op de presentatie van het boek over mijn vader”, zegt Francesco. “We waren die dag in Koers, het museum van de wielersport in Roeselare. Er was tweehonderd man op afgekomen en ik zag van tussen het publiek dat mijn vader genoot van de verhalen die hij aan het vertellen was én van de reacties van de mensen in de zaal. Er werd gelachen en geapplaudisseerd en vader raakte meer en meer op dreef. Toen ook mama naar voren geroepen werd, voelde ik hoe ze samen in hun sas waren en dat daar iets moois aan het gebeuren was: de mensen hingen aan hun lippen.”

Er is één speciale song in het Engels: ik begin op mijn gitaar en dan valt mijn vader in, en brengen we een ode aan het leven Francesco Planckaert

Eerst was het plan om alleen Eddy op het podium zijn ding te laten doen, samen met de moderator. Hij zou vooral wielerverhalen brengen over zijn jaren als nieuweling, amateur en beroepsrenner. Maar toen kwamen de Planckaerts met een ander idee op de proppen: waarom zouden ook Christa en Francesco niet mee opdraven?

Grote hits

Het extra pigment in de show worden de liedjes die Francesco live op zijn gitaar speelt. “Ik wil zo dicht mogelijk bij het publiek komen, misschien loop ik tussen de stoelen en laat ik de mensen in de zaal meezingen”, vertelt hij. “Reken maar op bekende Vlaamse nummers en grote internationale hits. En er is één speciale song in het Engels: ik begin op mijn gitaar en dan valt mijn vader in, en brengen we een ode aan het leven, aan de gezelligheid van samenzijn en de warmte van een familie. Ik krijg er nu al kippenvel van, als ik het samen met hem en mijn mama in de avonduren aan het repeteren ben”, mijmert Francesco. “Maar ik ga nog niet verklappen welk lied dat is. Dat moet een verrassing blijven. Het wordt het hoogtepunt van de voorstelling.”

De eerste voorstelling gaat door in het Staf Versluys Centrum in Bredene op 7 september. De tweede show is op 27 september in CC Emotia in Erpe-Mere. “Er komt ook nog een derde, in Izegem, in het voorjaar van 2024, in CC De Leest”, besluit Francesco.

