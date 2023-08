“De dag dat het niet meer zou gaan... Wat moet ik dan met m’n leven?”: acteurs op leeftijd zijn bang voor aftakeling

BV Amy Courtens blikt terug op ‘K2 zoekt K3': “Ze hoeven me niet meer te bellen als er een plekje vrijkomt”

Het nieuwe K3’tje werd ze net niet, maar nu maakt Amy Courtens (27) toch haar musicaldebuut in ‘Hairspray’. Haar grootste steun bij dit avontuur is haar toekomstige man Aaron. Ze vonden elkaar terug nadat begin dit jaar de verloving afsprong. In ‘Dag Allemaal’ vertelt ze wat tot hun (tijdelijke) breuk leidde, en hoe één paniektelefoontje in het midden van de nacht, hen opnieuw samenbracht. “Elke relatie heeft ups en downs, maar nu zaten we te lang in een dal.”