Davy Gilles waarschuwt: “Mijn Instagram-account is net gehackt”

Francesco Planckaert over z'n ouders: "Sinds dat faillisse­ment is onze familie­band niet meer kapot te krijgen"

Francesco Planckaert (41) laat de vele werkzaamheden aan het château in Lurcy-Lévis even achter zich. Samen met mama Christa (65) en papa Eddy (64) gaat hij iets helemaal anders doen. Het trio staat vanaf deze maand op de podia van Vlaamse culturele centra met een voorstelling. Hét ideale moment om met Francesco te praten over de band met zijn ouders, vond Primo. Wat heeft hij van hen geleerd? En hoe is hij zelf als papa? “Ik was zo bezeten door gitaarspelen dat ik er klierkoorts door kreeg.”