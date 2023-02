Darline Devos aangeslagen na horrorcrash Chayenne Van Aarle: "Daarom zal ze de finale van Miss België openen, op groot scherm"

BV "Alles waar een man van droomt, heb ik gezien op Ibiza. Als toeschou­wer": Pat Krimson blikt terug op hoogte- én dieptepun­ten van z'n carrière

“Ik dacht dat ik er internationaal zou doorbreken. Maar door het goeie leven is het er niet van gekomen.” Patrick Claesen (57), alias Pat Krimson, woonde jarenlang op feesteiland Ibiza. “Ik heb er gewerkt voor rijke mensen en gekke dingen gezien en gedaan”, vertelt hij in Primo. In het uitgebreide interview blikt hij terug op de hoogte- en dieptepunten van z’n lange carrière en vertelt hij over de liefde voor z’n vriendin Loredana en dochtertje Troy en de toekomst van 2Fabiola. “Sommigen noemen me een legende. Dat is leuk, ook al voel ik me helemaal niet zo.”

3 februari