Danny Fabry verloor op één week tijd z’n schoonmoeder én z’n mama: “Al was ze 110, dat maakt de pijn er niet lichter om”

BV “Ja, ik draag al eens nagellak of eyeliner. Ik wil gewoon mezelf zijn”: OSKI scoort hit met Laura Tesoro

Al op z’n vierde wist hij dat een carrière in de muziek voor hem weggelegd was, nu maakt OSKI (19) die droom ook waar. Met een tweede EP in de maak en een succesvol duet met z’n vroegere skimaatje Laura Tesoro op z’n conto, gaat het hard voor de oudste zoon van Tine Embrechts (47). Een gesprek over opgroeien in een muzikale familie, als man je nagels lakken en de band met z’n pluspapa Guga Baúl. “Hij legde me uit in welke kast de condooms lagen.”