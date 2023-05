Danny Fabry over de aanhoudende familievete: “Door die heisa met mijn zoon heb ik nu tien keer meer succes”

TV Andy Peelman werd beschoten tijdens opnames ‘Andy op Patrouille’: “Op klaarlich­te dag iemand een kogel door de kop jagen, da’s daar dagelijkse kost”

De bekendste flik van Vlaanderen trekt opnieuw naar het buitenland. Gewapend met een grote smile, tonnen vakkennis en gezonde argwaan bezoekt Andy Peelman (39) in ‘Andy op Patrouille’ politiekorpsen in onder meer Canada en de VS. “In Mexico werden we plots beschoten. Dat heb ik mijn vrouw pas achteraf gezegd.”